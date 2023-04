Poços vai receber recursos para candidatura na Rede de Cidades Criativas da Unesco

Poços de Caldas, MG – A candidatura de Poços de Caldas na Rede de Cidades Criativas da Unesco vai contar com aporte financeiro da ordem de R$ 130 mil, por meio de emenda parlamentar do deputado Mauro Tramonte, atendendo à solicitação do município de Poços de Caldas. Os recursos serão utilizados para subsidiar a candidatura da cidade, no segmento da Literatura.

Na última semana, o assessor do deputado, Demilton Vacarelli, foi recebido pelo secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra, para oficializar a indicação. O recurso será disponibilizado pelo Estado ao município via transferência especial – Secretaria de Estado de Governo – Segov.

“A verba foi conquistada pelo Polígono Sul-mineiro do Livro, com apoio da Prefeitura, junto ao deputado Mauro Tramonte, nesta parceria para destacar Poços de Caldas também como cidade criativa da Unesco, na área da Literatura”, ressalta o secretário de Cultura, Gustavo Dutra.

A candidatura da cidade, que deve ser oficializada junto à Unesco até o mês de junho, leva em conta a incontestável vocação de Poços de Caldas para a literatura e o desejo da sociedade poços-caldense e sul-mineira para que a cidade integre a Rede de Cidades Criativas.

“Dentro da nossa parceria, entendemos que a iniciativa é muito relevante. Tudo que divulga Poços de Caldas, em termos de turismo, é muito importante até porque o deputado é o presidente da Comissão de Gastronomia e Turismo da Assembleia, que foi idealizada por ele no mandato anterior e revalidada agora neste mandato. Ele entende que Poços de Caldas merece ser divulgada em todos os níveis e que isso é de grande relevância para todos nós”, destaca o assessor parlamentar, Demilton Vacarelli.

A iniciativa considera o significativo histórico literário de Poços de Caldas, que registra índices de leitura maiores que as médias estadual e nacional, segundo pesquisa da Câmara Mineira do Livro (CML) e sedia, há 15 anos, a Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e o Festival Literário Internacional (Flipoços), eventos que colocam a cidade no cenário literário mundial, fomentando a cultura literária e promovendo o incentivo à leitura no território.

A candidatura está ligada às possibilidades que poderão se abrir ao município e à região quando da transformação da aptidão de Poços de Caldas para a literatura em ativo estratégico para o desenvolvimento urbano sustentável. Há mais de três anos, um grupo de voluntários que reúne representantes de 170 cidades do Sul de Minas trabalha para que Poços de Caldas faça parte da Rede de Cidades Criativas da Unesco. As ações estão sendo executadas por membros do Polígono Sul-mineiro do Livro. Para auxiliar nos trabalhos, foi criado um Grupo Consultivo que dará suporte à candidatura de Poços de Caldas ao Selo Internacional “Cidades Criativas da Unesco”.