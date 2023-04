Polícia Militar recupera materiais furtados e prende autor em flagrante

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta quinta-feira (27), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto no Supermercado San Michel, localizado na Rua Pernambuco, em Poços de Caldas/MG.

Chegando ao local, a equipe policial identificou o autor do furto e realizou sua prisão imediata. Durante a busca pessoal, foi encontrada uma faca tipo açougueiro e diversas fiações de cobre dentro da mochila do autor, que já é conhecido no meio policial por figurar como autor em diversas ocorrências. O material furtado, que inclui quatro barras de chocolate e uma de cocada, foi recuperado e apreendido. O autor, um homem de 37 anos e desocupado, foi conduzido juntamente com o material apreendido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

A ação da Polícia Militar foi fundamental para a prisão do autor e a recuperação dos materiais furtados, demonstrando mais uma vez o compromisso da corporação em garantir a segurança e a tranquilidade da população.