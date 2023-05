Atropelamento com vítima fatal é registrado na MG 050

Passos, MG – Na noite do dia 01 de maio, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de atropelamento com vítima fatal na rodovia MG 050, Km 352, em Passos/MG.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima, identificada como C.R.L.F, de 56 anos, caída sobre a pista de rolamento. Não havia nenhum veículo ou testemunhas no local. Durante a investigação, foi encontrada uma placa de identificação de um veículo nas proximidades do sinistro, que em rastreamento levou à localização do veículo Ford/Fiesta, de cor preta, na cidade de Passos.

O condutor do veículo, identificado como P.A.A.L, de 35 anos, declarou que havia passado no local do sinistro e passado por cima de algo, porém não sabia dizer o que era e negou qualquer envolvimento com o atropelamento. A perícia foi acionada para coletar evidências e a placa do veículo foi levada para análise.

A vítima foi removida do local pela funerária, enquanto o veículo foi levado para um pátio credenciado para perícia posterior, já que também não estava licenciado. O condutor se recusou a realizar o teste de etilômetro, mas não apresentava sinais de embriaguez. Foram lavrados os autos cabíveis e o condutor e as passageiras do veículo acompanharam o registro do REDS e se deslocaram até a Delegacia de Polícia para prestar maiores esclarecimentos.

A ocorrência contou com a participação da equipe formada pelos sargentos Duarte e Borges e pelo cabo Bernardes. O caso será investigado pelas autoridades competentes.