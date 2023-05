Como recorde de modalidades, começa a Olimpíada dos Trabalhadores 2023

Poços de Caldas|, MG – Na segunda-feira (1º) aconteceu a abertura da 43ª Olimpíada dos Trabalhadores no estádio municipal Ronaldo Junqueira, zona oeste da cidade. Houve desfile das delegações das empresas participantes e também competições de corrida rústica e de futebol de campo.

Ao longo de todo o mês, haverá provas em vários locais da cidade, somando 47 modalidades. Mais de 4 mil atletas de 39 empresas estão participando este ano. “A Olimtra é o maior evento esportivo do município”, avaliou o secretário de Esportes, Fernando Santos, durante a abertura do evento. “A quantidade de modalidades demonstra o quanto Poços de Caldas é aberta ao esporte”, acrescentou.

“Temos sempre buscado valorizar o esporte”, destacou o prefeito Sérgio Azevedo, que informou que vai participar do torneio de sinuca. Entre as outras modalidades esportivas da Olimtra estão vôlei, handebol, futsal, ciclismo, judô, truco, bocha, vôlei de areia, tênis de campo e basquete As provas de natação já ocorreram no último sábado (29), no Country Club. No masculino, o IF Sul de Minas ficou em primeiro. Já no feminino, a Prefeitura foi a vencedora. Na corrida rústica, a Curimbaba venceu no masculino. No feminino, quem ganhou foi a Prefeitura. No futebol de campo, Danone goleou o San Michel por 6 a 2. Alcoa ganhou do Lieu du Vin também por 6 a 2. E o Monreale ganhou da Newbread por 5 a 3.