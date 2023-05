Atletas de Poços participam da 2ª Etapa Music Disco – Copa Superação

Poços de Calda, MG – O Projeto do Amanhã – Atleta do Futuro participou da 2ª Etapa Music Disco – Copa Superação em Ibitiura de Minas, em uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O evento contou com o patrocínio da Unimed e da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, de acordo com a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte Nº 8.624/09. A coordenação administrativa ficou a cargo de Miranel de Oliveira Domingos, com auxílio de Luiz Roberto Domingos e Waldir Pelozi, e a coordenação técnica de Joana D’Arc Jeremias Pelozi.

O evento contou com a participação de atletas de diversas categorias, com destaque para a equipe infanto juvenil, que obteve excelentes resultados. No percurso de 5 km masculino, Diego Henrique foi o 1º colocado na categoria 25 a 29 anos, Everton Junio Maciel foi o destaque na categoria 35 a 39 anos e Célio Custódio de Lima ficou em 2º lugar na categoria 55 a 59 anos, enquanto Luiz Roberto Domingos conquistou a 10ª colocação na mesma categoria.

Já na prova de 5 km feminino, Laís de Oliveira Domingos foi a grande vencedora na categoria 14 a 20 anos, seguida por Elizângela Apolinário, que ficou em 6ª colocação na categoria 30 a 39 anos, e Miranel de Oliveira Domingos, que obteve a 13ª colocação na categoria 55 a 59 anos.