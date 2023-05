Diversão e prestação de serviços marcaram a Festa do Trabalhador

Poços de Caldas, MG – Estandes de diversas secretarias municipais, informações sobre cursos profissionalizantes e inserção no mercado de trabalho, brinquedos para as crianças, praça de alimentação e cervejarias de Poços marcaram a Festa do Trabalhador 2023, que aconteceu simultaneamente no Parque Municipal, na Zona Oeste e no Parque Ecológico, na Zona Sul.

As secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), Serviços Públicos também estiveram presentes na Festa, com estandes para orientar e realizar ações de prestações de serviço à população.

Além das secretarias, nos dois locais, uma Praça de Alimentação foi montada, com diversas instituições da cidade, comercializando vários tipos de alimentos em suas barracas. Diversas cervejarias de Poços também marcaram presença no evento.

SEDET e SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

Sala mineira do Empreendedor de Poços de Caldas realizou um mutirão para apoio na Entrega da Declaração Anual de Faturamento do MEI, em parceria com o SEBRAE. Levando informações de faturamento dos anos anteriores.

COMUNIDADE VITÓRIA E PAZ – Trabalho voluntário de aferição de pressão da população e uma mensagem de paz, amor e esperança, com folhetos e faixas.

SERVIÇOS PÚBLICOS

A secretaria de Serviços Públicos também esteve presente na Festa, no estande estavam realizando doação de mudas de espécies variadas, frutíferas pitangueira, amoreira, goiabeira e açaí. Foram 1.500 mudas distribuídas nos Parques.

SECRETARIA DE SAÚDE – A secretaria de Saúde esteve presente na festa com ações de prevenção e promoção à saúde, com estandes realizando diversos atendimentos e orientações. A equipe do SAE/CTA realizou orientações, distribuição de autoteste de HIV e preservativos masculinos, já a equipe do setor de saúde bucal realizou orientações sobre a Higiene Bucal para crianças e também distribuiu escovas dentais. Os Agentes de Combate às Endemias realizaram orientações sobre as Arboviroses (dengue, zika e chikungunya) e também sobre Guarda Responsável de Animais.