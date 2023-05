Festa do Trabalhador reúne cerca de 14 mil pessoas em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Segundo estimativa da Polícia Militar e secretaria de Defesa Social, um público de aproximadamente 14 mil pessoas prestigiaram a tradicional Festa do Trabalhador, no feriado de 1º de maio, realizada neste ano no Parque Municipal Antônio Molinari e no Parque Ecológico da zona sul, simultaneamente. A festa contou com uma programação musical variada que mostrou o talento e a riqueza artística das bandas e artistas locais.

“Um dia de confraternização para as famílias poços-caldenses e destacando o trabalho de todos. Para 2023, além da programação musical e recreação, fizemos questão também de ofertar diversos serviços para facilitar a vida dos trabalhadores que prestigiaram o evento”, destacou o prefeito Sérgio Azevedo.

O prefeito também parabenizou e destacou o trabalho dos servidores públicos municipais, que fazem com que eventos como este se tornem realidade, além do serviço de excelência prestado nas mais diversas áreas.

A Festa do Trabalhador 2023 contou com organização conjunta das diversas secretarias municipais, DMAE, DME e organizações parceiras, que se empenharam no planejamento, organização, execução, logística e também no atendimento ao cidadão durante o evento. “A Festa do Trabalhador 2023 é sempre muito significativa, reúne toda a população para um momento de lazer. É um momento de celebração, de festividade, principalmente pelos recordes de geração de emprego e anúncio de novas indústrias, do turismo com hotéis cheios, comércio local aquecido. É a festa de um novo tempo para nossos trabalhadores”, ressaltou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins. O resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) aponta que Poços segue aparecendo com saldo positivo na geração de empregos, totalizando 2.261 postos de trabalho com carteira assinada no acumulado de 2022.

Programação

Nos dois parques, a programação musical foi marcada pela diversidade de estilos, com música para todos os gostos. No Parque Municipal Antônio Molinari, na zona oeste, passaram pelo palco Salamandra, Samba Di Vinil e Thayla Franchele.

Animaram a galera no Parque Ecológico da zona sul, O Baião de Luiz Gonzaga, João Guilherme e Lucas Drake.

A criançada se divertiu à beça nos dois parques, com recreação com brinquedos infláveis e algodão-doce. No Parque Municipal, houve também aula de Yoga, alongamento e muita dança animaram a população. A Praça de Alimentação ficou por conta das entidades socioassistenciais do município, com participação também das cervejarias artesanais de Poços de Caldas.