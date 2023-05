Flipoços tem abertura oficial e palestra de Clóvis de Barros

Poços de Caldas, MG – A abertura oficial da 18ª edição do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas Flipoços 2023 – foi realizada na última terça-feira (2), no Espaço Cultural da Urca, com a presença do prefeito Sérgio Azevedo, do vice-prefeito Júlio César de Freitas e da secretária de Educação, Maria Helena Braga. Eles prestigiaram a palestra de abertura com o professor Clóvis de Barros Filho, com o tema do último livro: “Reinventar-se: uma necessidade, uma impossibilidade”.

Clóvis de Barros é jornalista, filósofo e professor livre-docente na área de Ética da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e já esteve presente na 12ª edição do Flipoços. O professor refletiu sobre termos como “Reinvente-se!”, “Mude agora!”, “Prepare-se para o amanhã!”, “Seja o autor da sua vida!”, frases que lemos e ouvimos a todo momento. “Tornar-se outro” é anunciado quase como um dever existencial, como uma condição de sobrevivência.

A partir disso, provocou: “Mas será que se reinventar é tão simples? Mais que isso: será que se reinventar é mesmo possível? O que isso significa exatamente? Reinventar-se como? Para quê? Para quem? E como a gente se inventa, em primeiro lugar?” Para ele, reinventar-se é um termo que pode ser entendido de muitos modos, conforme o tempo e o lugar em que estivermos e com os recursos conceituais que conseguirmos mobilizar. E justamente esses recursos tomaram lugar nas reflexões que ajudam a pensar sobre as possibilidades de mudança no rumo da própria existência.

O Flipoços 2023 acontece de 3 a 7 de maio, no Espaço Cultural da Urca, durante todo o dia, com entrada franca e lotação por ordem de chegada. A organização solicita a doação de um livro, que pode ser entregue no local do evento. A programação completa do festival, que tem como tema “Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam”, pode ser conferida no site www.flipocos.com.

Confira os horários do Flipoços 2023:

Quarta a sexta-feira | 3, 4 e 5 de maio: das 8h às 21h.

Sábado | 6 de maio: das 9h às 21h;

Domingo | 7 de maio: das 9h às 18h;

Lotação do Teatro por ordem de chegada.