No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, comemorado no dia 3 de maio, o Brasil recebeu uma notícia positiva. De acordo com o relatório da ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF), o país subiu 18 posições no ranking mundial de liberdade de imprensa, saindo da 110ª colocação e alcançando o 92º lugar.

A evolução no índice é um avanço importante, mas ainda há muito a ser feito. A situação da liberdade de imprensa no Brasil ainda é considerada problemática, o que mostra que é preciso continuar trabalhando para garantir um ambiente favorável para o exercício da profissão jornalística.

A liberdade de imprensa é um pilar fundamental da democracia e é essencial para a promoção da transparência, da justiça e da igualdade. Por isso, é importante que governos, sociedade civil e profissionais da mídia trabalhem juntos para garantir um ambiente saudável e seguro para a prática jornalística.

No último ano, na eleição para presidente, presenciamos interferências sérias no posicionamento de veículos considerados mais de direita. Liberdade de Imprensa, significa liberdade de idéias. É preciso celebrar as conquistas e avanços, mas também reconhecer os desafios e lutar por um futuro melhor para a imprensa e para a democracia.