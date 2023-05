XIV Conferência Municipal de Assistência Social será realizada em junho

Poços de Caldas, MG – O prefeito Sérgio Azevedo convocou, por meio do decreto no 14.256, a XIV Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada no dia 28 de junho, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSULDEMINAS), localizado na avenida Dirce Pereira Rosa, 300, no Jardim Esperança, zona sul da cidade.

Em consonância com o Conselho Municipal de Assistência Social, a realização da Conferência leva em consideração a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município, tendo como tema central “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

As conferências de assistência social são instâncias que têm como atribuição a avaliação da política de assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e ocorrem no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

“A realização da Conferência Municipal de Assistência Social é um momento de grande relevância para a rede socioassistencial, sendo fundamental na garantia da participação de todos os envolvidos na política pública de assistência social no município, envolvendo trabalhadores, usuários e gestores do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – em âmbito municipal”, destaca a secretária de Promoção Social, Marcela de Carvalho.

A XIII Conferência Municipal de Assistência Social foi realizada em Poços de Caldas no ano de 2021, em formato remoto, por conta da pandemia da Covid-19.