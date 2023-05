PM prende autor de arrombamento em condomínio e recupera objetos furtados

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar realizou uma prisão de um autor não identificado que havia arrombado a administração de um condomínio durante a madrugada, levando diversos objetos do local. Após uma verificação das imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar o suspeito, que acabou sendo localizado e preso.

Graças à diligência da equipe VP Zona Sul, composta pelos sargentos Antonio e Ananias, todos os produtos foram recuperados e devolvidos ao condomínio. A rápida ação da polícia foi fundamental para a resolução do caso e para garantir a segurança dos moradores da região.

É importante ressaltar que a polícia está sempre empenhada em combater a criminalidade e garantir a tranquilidade da população. A colaboração da comunidade em fornecer informações e denúncias também é fundamental para a efetividade do trabalho da polícia.