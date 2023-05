Pesquisa dos produtos que compõem a cesta básica abril /2023

Poços de Caldas, MG – Uma pesquisa realizada pelo Procon de Poços de Caldas sobre os produtos que compõem a cesta básica revelou que os preços tiveram uma elevação de 1,87% em relação à pesquisa anterior, realizada entre os dias 22 e 24 de março de 2023. Esse aumento pode ter um impacto significativo no orçamento das famílias que dependem desses produtos para a sua subsistência.

No entanto, quando se observa o acumulado do ano, os números indicam uma queda de 0,05% nos preços dos produtos da cesta básica. Isso pode ser resultado de uma redução na demanda por esses produtos.

Já no caso das carnes, a pesquisa apontou uma queda de 5,10% nos preços em relação à pesquisa anterior, o que representa uma redução significativa. Quando se observa o acumulado do ano, a queda foi ainda maior, chegando a 7,73%. Isso pode ser resultado de uma maior oferta desses produtos no mercado, o que acaba por reduzir os preços.

De qualquer forma, esses dados mostram a importância de acompanhar de perto os preços dos produtos que compõem a cesta básica, já que eles têm um impacto direto na vida das pessoas. É fundamental que sejam adotadas medidas para garantir a estabilidade desses preços, de forma a proteger o poder de compra da população e garantir o acesso a uma alimentação básica e saudável.