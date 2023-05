Encontro Regional do Parlamento Jovem acontece nesta quarta-feira

Poços de Caldas, MG – Com a presença de alunos e professores de 18 municípios da região, a Escola do Legislativo da Câmara de Poços realiza, nesta quarta-feira (10), o Encontro Regional do Parlamento Jovem – Polo Sudoeste. O evento será no Espaço Cultural da Urca, das 08 às 17h.

Segundo Tais Ferreira, coordenadora do projeto, este é o maior encontro regional já realizado pelo Polo Sudoeste no Parlamento Jovem de Minas. “Estamos esperando cerca de 500 estudantes das 18 cidades que fazem parte do nosso Polo. Será um dia todo de palestras, rodas de conversa, atividades culturais e uma feira de profissões, com a presença das instituições PUC Minas, Faculdade Anhanguera, IFSULDEMINAS, UNIFAL, SEST/SENAT, SENAI e SENAC”, contou.

A abertura oficial do encontro está marcada para às 08h30, logo após a recepção dos estudantes, professores e coordenadores. Na parte da manhã, estão programadas: apresentação da dinâmica Grupos de Trabalho e Plenária, quando os participantes receberão informações sobre as atividades que acontecem nas Plenárias Municipais; roda de conversa “Jovens em situação de vulnerabilidade e o mercado de trabalho”, presença de Eliana Reis, psicopedagoga, especialista em Design Institucional e pós-graduada em Psicologia do Trabalho, e Andréia Cristina Achel, psicóloga e supervisora do projeto Poços Promove Jovem Andréia Cristina Achel, com mediação da vereadora Luzia Martins (PDT), ex-secretária municipal de Promoção Social; foto oficial do evento.

No período da tarde, além da Feira de Profissões, com início às 13h30, haverá intervenções artísticas da Cia Penduricalhos, show com a banda “After That” e o encerramento das atividades.

Em 2023, o Polo Sudoeste continua sendo coordenado pelos municípios de Poços de Caldas e Guaxupé e é composto pelos municípios de Albertina, Alpinópolis, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Cássia, Carmo do Rio Claro, Guaranésia, Guaxupé, Itaú de Minas, Juruaia, Muzambinho, Nova Resende, Passos, Poços de Caldas, Pratápolis, São Pedro da União e São Sebastião do Paraíso.

Nesta edição, a Escola do Legislativo de Poços realiza o PJ Solidário, com a campanha Pezinhos Aquecidos. Até o dia do Encontro Regional, a coordenação do projeto receberá doações de meias infantis novas, que serão destinadas a crianças carentes de 0 a 5 anos (numeração de 30 a 32). As entregas podem ser feitas na recepção da Câmara Municipal (Rua Junqueiras, 454), até 09 de maio, ou no Espaço Cultural da Urca (Praça Getúlio Vargas, s/n), no dia 10 de maio.