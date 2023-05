A IBM, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, planeja cortar quase 8 mil funcionários administrativos usando inteligência artificial (IA). Arvind Krisha, CEO da companhia, revelou a possibilidade em entrevista à Bloomberg no começo de maio.

De acordo com o CEO, a IBM fará uma pausa nas contratações de funcionários administrativos, permitindo a substituição por ferramentas de IA. Isso inclui cerca de 26 mil funcionários que não lidam diretamente com clientes. Ele acredita que até 30% desses postos podem ser substituídos pela IA e automação em cinco anos.

Embora a automação possa trazer benefícios, também levanta preocupações sobre o impacto nos trabalhadores que perdem seus empregos.

O mundo do trabalho já está mudando a uma velocidade espantosa e muitos empregos já não existem mais e outros deixarão de existir. Estamos no caminho certo olhando só o ponto de vista econômico?