PM recupera alimentos furtados da APAE e prende autores de furto e receptação

Cabo Verde, MG – A Polícia Militar de Cabo Verde prendeu dois autores de furto e dois autores de receptação e recuperou os alimentos furtados da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) da cidade.

Os autores do furto foram identificados como T.A.R, de 36 anos, e N.C.D.A, de 26 anos, ambos desocupados. Já os receptadores foram identificados como R.A.R, de 56 anos, e V.R.C, de 61 anos, aposentado.

A PM foi acionada para verificar uma denúncia de furto de produtos alimentícios na APAE. Os militares diligenciaram na busca por imagens e entrevistaram pessoas que poderiam saber do fato, até que conseguiram identificar os autores do furto e os receptadores.

Todo o material furtado foi recuperado e restituído para a presidente da APAE. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

A recuperação dos alimentos furtados é de extrema importância para a APAE, que atua em prol de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, e depende desses recursos para a realização de suas atividades.