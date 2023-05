PRF apreende 10 pistolas de origem turca em Camanducaia/MG

Camanducaia, MG – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10 pistolas semi automáticas calibre 9mm de origem turca em Camanducaia/MG, na BR 381, próximo ao km 923. Durante a fiscalização, a PRF abordou um veículo Peugeot 208 com placas de Belo Horizonte, conduzido por um homem de 36 anos.

Ao ser questionado sobre o motivo da viagem, o homem informou que iria dormir em uma pousada, pois já dirigia há mais de 20 horas. No entanto, em vistoria no porta-malas do veículo, foram encontradas as 10 pistolas semi automáticas de origem turca.

Segundo o motorista, as armas foram adquiridas no bairro Paraisópolis em São Paulo e seriam levadas para Salvador/BA, pelo qual ganharia a quantia de R$3000,00 pelo transporte das armas. Além disso, o motorista possui passagens por Maria da Penha na Bahia.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil em Pouso Alegre.