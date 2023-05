Polícia Civil de Minas Gerais cumpre mandado de prisão em Limeira, São Paulo

Poços de Caldas, MG – A Polícia Civil do estado de Minas Gerais deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um indivíduo de trinta e cinco anos que estava foragido da justiça e foi localizado na cidade de Limeira, no estado de São Paulo. A ação foi resultado de investigações realizadas pela agência de inteligência policial em Poços de Caldas, que indicaram a presença do suspeito naquela localidade. Diante dessas informações, foi solicitado um mandado de busca e apreensão no estado de São Paulo.

Com o apoio das equipes do Grupo de Operações Especiais (GOI) e da Divisão de Investigações Criminais (DIC), o mandado de prisão preventiva foi cumprido com sucesso. O indivíduo foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória do Estado de São Paulo (CDP) para a realização da audiência de custódia e posteriormente será recambiado para o estado de Minas Gerais.

É importante ressaltar que o suspeito estava foragido desde julho do ano passado, quando a agência de inteligência policial deflagrou uma operação no estado de São Paulo, mais especificamente na cidade de Ilhabela, no litoral paulista. Na ocasião, outros três integrantes dessa organização criminosa, voltada para a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, foram presos.

A ação da Polícia Civil de Minas Gerais demonstra a eficiência e a cooperação entre as agências de inteligência e investigação, tanto no âmbito estadual quanto inter-estadual. O trabalho conjunto das equipes policiais é fundamental para combater o crime organizado e garantir a segurança da população.

Agora, com a prisão desse indivíduo, a justiça poderá dar continuidade ao processo legal, responsabilizando-o pelos crimes pelos quais é acusado. A Polícia Civil segue empenhada em promover a segurança e a ordem pública, trabalhando incansavelmente para desarticular organizações criminosas e colocar os infratores da lei diante da justiça.

Na foto o delegado Cleyson Brene