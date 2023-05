Poços-caldense aprimora suas habilidades em Muay Thai durante temporada na Tailândia

Poços de Caldas, MG – O poços-caldense Luciano Moraes da Silveira passou uma temporada de treinamento na Tailândia, onde participou de cursos de instrutor de Muay Thai em três academias tradicionais do país. Ele ficou no país asiático de fevereiro a maio deste ano, aprimorando suas habilidades em uma das artes marciais mais populares do mundo.

A primeira academia em que Luciano treinou foi a Sasiprapa Muaythai Gym, em Bangkok, uma das mais antigas e tradicionais academias de Muay Thai do país. Ele teve a oportunidade de acompanhar o treinamento e as lutas de atletas internacionais nessa academia, que é muito procurada por lutadores que desejam se preparar para lutas nos estádios mais tradicionais da Tailândia.

Luciano também aproveitou a chance para produzir seu segundo documentário sobre a Sasiprapa Muaythai Gym, intitulado “The Way of Sasiprapa Muaythai (2023)”. Ele já havia produzido um documentário sobre a academia em 2020.

Depois de Bangkok, Luciano seguiu para a cidade de Khao Lak, no sul da Tailândia, onde participou de cursos avançados de treinador de Muay Thai e Clinching, uma técnica de luta agarrada, parte do Muay Thai muito mais praticada na Tailândia. Ele ficou na Rawai Muay Thai, que foi fundada por Pricha Chokkuea, um lutador tailandês e por Diana Campillo, filha de um diplomata mexicano. A academia é conhecida por ter sido a primeira a aceitar estrangeiros e mulheres.

Por último, Luciano foi para a academia mais falada da atualidade, Bangtao Muay Thai & MMA, em Phuket, no sul da Tailândia. A academia oferece uma variedade de treinamentos, incluindo Muay Thai, Jiu-Jitsu, MMA e aulas de condicionamento físico. Lutadores do UFC e One Championship se preparam para suas lutas nessa academia, que está revolucionando a história das artes marciais na Tailândia e no mundo.

Luciano é um praticante assíduo de artes marciais há 50 anos e já foi proprietário de academias de luta e musculação nos Estados Unidos e em São Paulo. Atualmente, trabalha como consultor de segurança de grandes artistas internacionais como Roger Waters, Paul McCartney, Red Hot Chilli Peppers, Madonna, dentre outros, em turnê pela América do Sul.

Para ele, além da defesa pessoal, as artes marciais são uma fonte de inspiração e saúde. Ele se sente fascinado pelo Muay Thai desde criança e, após a temporada de treinamento na Tailândia, sua conexão com o esporte e o país aumentou ainda mais. Ele voltou ao país asiático como treinador e teve a oportunidade de treinar crianças lutadoras, algo que sempre sonhou em fazer.Luciano Moraes da Silveira é natural de Poços de Caldas, cidade mineira, mas voltou a morar aqui em 2020. Seu trabalho pode ser acompanhado pelo Instagram e pelo YouTube. Instagram: @2566muaythai e @GuerreiroMultimidia YouTube: 2566muaythai e GuerreiroMultimidia