Candidatura: prefeito diz que prioridade é terminar bem o seu mandato

Poços de Caldas, MG – Após ter seu nome lançado como possível candidato ao Governo de Minas Gerais nas eleições de 2026, o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, afirmou que o momento atual é de prioridade ao seu mandato como prefeito. O anúncio foi feito pelo Dr. Carlos Mosconi, que ressaltou a boa reputação de Azevedo em todo o Estado.

Em entrevista ao Mantiqueira, Azevedo explicou sua visão sobre a possibilidade de concorrer ao cargo de governador. Segundo ele, embora muitas pessoas falem sobre essa candidatura, é muito cedo para falar sobre o assunto, pois ainda falta bastante tempo e seu foco está voltado para a Prefeitura. O prefeito destacou que possui mais um ano e meio de mandato pela frente e muitas ações planejadas que precisam ser realizadas. Ele afirmou que sua cabeça está totalmente voltada para fazer o máximo possível por Poços de Caldas até o final de seu mandato, em 31 de dezembro de 2024.Quanto às eleições municipais, Azevedo demonstrou confiança em seu sucesso. Ele acredita que seu trabalho é o que o levará a algum lugar e que a sucessão será natural se conseguir realizar tudo o que está planejado em seu governo. O prefeito afirmou que escolherá um candidato que possa dar continuidade a esse tipo de trabalho, um governo técnico e focado no trabalho, para que não haja retrocessos. Ele expressou confiança de que existem bons nomes com condições de serem escolhidos, mas apenas um poderá ser o candidato. A decisão será tomada um pouco antes do meio do ano que vem, para que seja definido quem dará sequência ao governo atual.

