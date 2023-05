O preço do gás de cozinha em Poços caiu para a retirada no depósito

Poços de Caldas, MG – Uma recente pesquisa realizada pelo Procon Poços de Caldas revelou os preços praticados na cidade em relação ao gás de cozinha. De acordo com os dados coletados, constatou-se que houve uma queda de 0,45% no preço do gás de cozinha para a modalidade de retirada no depósito em comparação com uma pesquisa anterior, realizada em 16 de abril. No entanto, o preço para a entrega permaneceu estável, sem apresentar variações significativas.

Em relação ao mesmo período do ano anterior, os resultados da pesquisa mostraram uma redução mais expressiva nos preços. Comparando com a pesquisa realizada em 15 de maio de 2022, constatou-se uma queda de 6,11% para a retirada no depósito e de 5,06% para a modalidade de entrega.

Essa diminuição nos preços do gás de cozinha é uma notícia positiva para os consumidores da cidade de Poços de Caldas.. No entanto, é importante ressaltar que os preços podem variar de acordo com cada estabelecimento, portanto, é recomendável pesquisar e comparar os valores antes de efetuar a compra.

O Procon Poços de Caldas continua acompanhando de perto a variação dos preços do gás de cozinha na cidade, visando proteger os direitos dos consumidores e garantir um mercado mais justo e transparente.

Veja os preços praticados pelas distribuidoras