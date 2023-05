Prefeito sanciona lei que cria Dia da Cerveja Artesanal Poços-caldense

Poços de Caldas, MG – O prefeito Sérgio Azevedo sancionou nesta segunda-feira (15) a lei que cria o Dia da Cerveja Artesanal Poços-caldense. A data comemorativa será sempre na última sexta-feira do mês de maio. A primeira comemoração será no dia 26.

Poços de Caldas conta com várias microcervejarias, que têm um papel fundamental no fomento do turismo local. “Em Poços, são produzidos mais de cem rótulos de cervejas, totalizando aproximadamente um milhão de litros por ano”, disse o prefeito. “Com o objetivo de promover, fortalecer e valorizar a cultura cervejeira local e os produtores locais de cerveja artesanal, sancionamos hoje a lei de autoria do vereador Douglas Dofu, que inclui a data no calendário comemorativo da nossa cidade”, acrescentou.

As cervejas artesanais, segundo os cervejeiros, estão ligadas a experiências gastronômicas ricas, que envolvem sabores únicos. A pureza dos ingredientes, a experiência da degustação e o processo de fabricação estão entre os principais diferenciais da bebida. Uma seleção especial de ingredientes como água, malte de cevada, lúpulo e levedura, possibilita a criação de diferentes estilos, que podem ser conferidos em um tour pelas cervejarias poços-caldenses.

“O objetivo para a criação do Dia da Cerveja Artesanal Poços-caldense é promover, fortalecer e valorizar a cultura cervejeira local e os produtores locais de cerveja artesanal que não medem esforços para criar iniciativas de desenvolvimento econômico e turístico para Poços de Caldas”, disse o vereador autor da lei.

Números

As cervejarias artesanais geram na cidade cerca de R$ 2 milhões por ano em impostos. Criaram mais de 100 empregos diretos e 500 empregos indiretos na cadeia de produção cervejeira em nossa cidade. Elas produzem mais de 100 mil litros por mês e mais de um milhão de litros por ano. Além disso, arrecadaram mais de R$ 500 mil para iniciativas sociais.

Regulamentação

Em janeiro deste ano, foi criada a lei regulamenta a instalação das microcervejarias artesanais e brewpubs de Poços de Caldas. Microcervejaria artesanal é o estabelecimento com capacidade de armazenamento total em tanques fermentadores de até 200 mil litros. Já brewpub é definido como estabelecimento que produz cerveja em pequena escala e possui capacidade de armazenamento em tanques fermentadores menor ou igual a quatro mil litros, para venda direta e exclusiva ao consumidor final, destinada ao consumo no mesmo local de produção e que a geração de trepidações, exalações e ruídos não exceda os limites previstos nas normas brasileiras.

Associação

Em 2021, foi criada com apoio da Prefeitura a Liga das Cervejas Vulcânicas de Poços de Caldas e região, uma associação que congrega diversas cervejarias artesanais e tem como propósito uma aliança para promover a arte, cultura e gastronomia, com fomento do crescimento regional.

Para Marcelo Gonçalves, presidente da Liga, a idéia é transformar a cidade em um pólo de cervejaria artesanal e colocar Poços em destaque nacional como produtora de cerveja artesanal.

Festival das Cervejas Vulcânicas

Para registrar a data, haverá o Festival das Cervejas Vulcânicas, que vai acontecer de 25 a 28 deste mês, no Parque José Affonso Junqueira. “A gente quis definir com a data comemorativa como a última sexta-feira de maio, com o objetivo que fosse uma data útil para bares, restaurantes, hotéis, para a cidade como um todo, para movimentar o turismo. Com essa data, que é um marco, a ideia é que todo mundo comemore, que seja um dia memorável. E vamos fazer o primeiro Festival das Cervejas Vulcânicas, com uma programação especial, com participação das cervejarias, com uma praça de alimentação com comida mineira com pratos acessíveis de até R$ 15, e com bandas muitas boas”, finaliza o presidente da liga, Marcelo Gonçalves.