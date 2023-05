Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta terça-feira, 16

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta terça-feira, 16, é de céu claro sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 22 graus e a mínima de 09 graus.

Minas Gerais

Nesta terça-feira,16, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo estável com predomínio de sol e temperatura baixa, principalmente durante a noite e madrugada. Isso se deve à atuação de uma massa de ar frio e seco associada a um sistema de alta pressão atmosférica. As baixas temperaturas favorecem a formação de geada em pontos isolados do Sul do estado.