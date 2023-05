Câmara Municipal faz homenagem ao Memorial Padre Graziano Cirina

Poços de Caldas, MG – O vereador Kleber Gonçalves da Silva apresentou uma Moção de Congratulações ao Memorial Padre Graziano Cirina, em reconhecimento ao seu importante papel em preservar a memória e dar continuidade aos projetos e sonhos do saudoso padre.

O Memorial Padre Graziano Cirina foi lançado oficialmente em 30 de agosto de 2021, após nove meses de ausência do Padre Graziano, fundador da APHAS (Associação de Promoção Humana e Ação Social). O memorial expressa não apenas a gratidão ao padre, mas também o desejo de manter viva sua memória e utilizar sua vida como inspiração para continuar a missão de transformação na sociedade.

Padre Graziano Cirina nasceu em 24 de maio de 1957, na cidade de Cagliari, na região da Sardenha, Itália. Sua trajetória incluiu formação em Teologia e Teologia Pastoral, além de ter atuado como padre na Paróquia de São Sebastião em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi em 1989 que ele teve seu primeiro contato com Poços de Caldas, onde estreitou laços de amizade com a comunidade local e se apaixonou pela cidade e pelo povo.

Em 1994, Padre Graziano veio definitivamente para o Brasil e foi incardinado na Diocese de Guaxupé. Ele dedicou-se intensamente à Paróquia São João Bosco de Poços de Caldas, tanto na área religiosa quanto no campo artístico. Fundou a Companhia de Artes Vamos Minha Gente, produzindo espetáculos que revelaram sua dimensão artística e cultural. Além disso, contribuiu para a formação espiritual dos jovens por meio do ELIJU (Encontro da Liderança da Juventude) e participou ativamente na música junto à juventude da paróquia.

Em 1999, Padre Graziano foi designado para fundar uma nova paróquia em Poços de Caldas, a Igreja de São Paulo Apóstolo, que posteriormente se tornou a Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Sua dedicação e trabalho incansável foram fundamentais para a consolidação da paróquia e o envolvimento dos fiéis em diversas pastorais e ações sociais. Além de suas atividades religiosas, Padre Graziano também desempenhou um papel importante na sociedade civil, sendo Agente Consular da Itália em Poços de Caldas por treze anos. Ele prestou auxílio aos imigrantes italianos e seus descendentes, contribuindo para fortalecer os laços entre as comunidades brasileira e italiana. O Memorial Padre Graziano Cirina é uma forma de preservar a memória desse homem de fé, amor e dedicação. Por meio de suas memórias, escritos e histórias, o memorial mantém viva a inspiração e os projetos deixados por Padre Graziano.

O vereador Kleber Gonçalves da Silva e diversos amigos de Padre Graziano participaram do lançamento do memorial, destacando o impacto positivo que ele teve na vida de tantas pessoas. O legado de Padre Graziano continua.

