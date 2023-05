Integrantes da Associação de Remo e Canoagem participam de treinamento com Bombeiros

Poços de Caldas, MG – Integrantes da Associação de Remo e Canoagem de Poços de Caldas participaram de um curso de treinamento em parceria com a equipe de bombeiros locais, visando a segurança dos praticantes dessa modalidade esportiva. Segundo Cristiane Steiger, a iniciativa tem como objetivo principal divulgar a atividade esportiva, ao mesmo tempo em que busca preservar a integridade física dos associados e das pessoas interessadas em conhecer a associação.

“É sabido que acidentes podem ocorrer, mesmo com todos os cuidados e equipamentos de segurança necessários. Tanto os remadores menos experientes quanto os mais experientes estão sujeitos a quedas na água ou a sofrer algum tipo de lesão durante as atividades. Com o intuito de preservar a integridade física e a vida dos indivíduos, esse treinamento se faz fundamental”, destacou Cristiane.

O treinamento abrangiu desde as manobras iniciais até o acesso ao resgate, com a atuação de profissionais habilitados em casos de acidentes mencionados anteriormente. É de extrema importância que os participantes da canoagem saibam como agir em situações de emergência na água, garantindo a segurança de todos os envolvidos.

A Associação de Remo e Canoagem de Poços de Caldas foi oficialmente inaugurada há cerca de três a quatro meses, embora a prática dessa modalidade esportiva já esteja presente na região desde 2016. Atualmente, conta com 48 integrantes associados, além de outros participantes que ocasionalmente remam com o grupo, mas ainda não se associaram oficialmente.

O projeto tem como objetivo promover a atividade esportiva da canoagem, aproveitando a área ecológica da represa Bortolan. Além das remadas ecológicas para a limpeza da represa, a prática da canoagem oferece benefícios físicos e emocionais para os praticantes.

“A segurança é uma preocupação fundamental para todos os envolvidos nos esportes aquáticos, e a associação disponibiliza coletes salva-vidas e apitos para garantir a segurança durante as atividades. A recomendação é que os indivíduos nunca remem sozinhos, pois acidentes podem ocorrer, como desmaios ou mal-estar repentino. É essencial que haja sempre um suporte de duplas ou grupos de dois a três remadores”, destacou Cristiane.

Com a inclusão do treinamento em parceria com a equipe de bombeiros, a associação busca capacitar os participantes para agir de forma segura em situações de emergência, evitando danos aos envolvidos.

TEXTO E FOTOS – Paulo Vitor de Campos / Mantiqueira