Polícia Militar prende autor de tráfico de drogas nas proximidades da pista de skate da zona sul

Poços de Caldas, MG – Na noite do dia 20 de maio de 2023, a Polícia Militar realizou uma operação bem-sucedida que resultou na prisão de um indivíduo envolvido com tráfico de entorpecentes. A ação aconteceu na Rua Álvaro Quinteiro Júnior, localizada na cidade de Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais.

Após receber múltiplos relatórios e denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas na Praça de Skate do bairro Cohab, as equipes GEPMOR (Grupo Especializado em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida) e ROCCA (Rondas Ostensivas Com Cães) mobilizaram-se para combater essa atividade ilícita.

Durante a operação, os policiais obtiveram sucesso ao prender o autor do crime, identificado como T.D.A., um indivíduo do sexo masculino com 20 anos de idade. Em posse do suspeito, foram encontradas uma quantidade significativa de drogas, representando um duro golpe no tráfico local.

Os materiais apreendidos durante a ação policial incluíam 42 pedras de crack, 03 papelotes de cocaína, 04 tabletes de maconha, 01 bucha de maconha, 01 pedra bruta de crack, além de R$ 172,00 em dinheiro, que também foi apreendido como evidência.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança e bem-estar da comunidade de Poços de Caldas, mantendo-se ativa no combate ao tráfico de drogas. A operação demonstra a efetividade das equipes especializadas no combate ao crime, que atuam incansavelmente para coibir atividades ilícitas e garantir a paz nas ruas da cidade.