Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais neste domingo, 21

Poços de Caldas

A previsão do tempo para este domingo, 21, é de céu claro sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 20 graus e a mínima de 08 graus.

Minas Gerais

Neste fim de semana, persiste a condição de estabilidade do tempo e baixas temperaturas em Minas Gerais, em virtude da presença do ar frio e seco. Ainda há previsão de formação de geada em pontos isolados do Sul do estado, sobretudo, na serra da Mantiqueira na divisa com São Paulo.