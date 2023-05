Polícia Militar registra ocorrência de roubo na estrada do Cristo

Poços de Caldas, MG – No último dia 22 de maio, por volta das 09h20, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo na Estrada do Cristo, em Poços de Caldas. De acordo com informações fornecidas pela vítima, ela estava caminhando sozinha pela estrada, subindo a serra do Cristo, quando foi abordada por um indivíduo desconhecido.

Segundo o relato da vítima, ao se aproximar da segunda fonte de água do trajeto, foi surpreendida por um homem magro, alto e de pele branca, que vestia uma blusa bege e um boné azul. O suspeito se aproximou por trás, segurou-a e tomou posse de seu celular, em seguida empreendendo fuga em direção a uma área de mata próxima ao local.

Imediatamente após receber o chamado via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), as autoridades policiais se deslocaram até o endereço mencionado para averiguar a situação. A vítima, visivelmente abalada pelo ocorrido, prestou depoimento aos agentes, fornecendo detalhes sobre o agressor e a dinâmica do crime.

A Polícia Militar está empenhada em solucionar o caso e garantir a segurança da população. Até o momento, diligências estão sendo realizadas na região, incluindo buscas intensivas para localizar o autor do roubo. A polícia está em contato com testemunhas que possam ter presenciado o incidente ou possuam informações relevantes que possam contribuir para a identificação e captura do suspeito.

As autoridades policiais destacam a importância da colaboração da comunidade no combate à criminalidade. Qualquer informação que possa auxiliar nas investigações deve ser prontamente comunicada à Polícia Militar, através do telefone de emergência 190 ou por meio dos canais oficiais disponibilizados.