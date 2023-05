Vereador solicita informações sobre reparo de vias municipais após período chuvoso

Poços de Caldas, MG – O vereador Marcelo Heitor da Silva apresentou um pedido de informações ao Prefeito de Poços de Caldas, solicitando esclarecimentos sobre as ações de reparo e execução de tapa-buracos nas vias municipais, especialmente após o período chuvoso.

Ele destaca que após um período de fortes chuvas no início do ano, o município de Poços de Caldas enfrentou um aumento significativo no número de buracos nas ruas e avenidas. No entanto, mesmo com o fim das chuvas, muitas vias continuam em estado precário, apresentando buracos em vários pontos da cidade.

“Essa situação representa um sério risco à segurança dos cidadãos e compromete a qualidade de vida da população. Além disso, os buracos podem causar danos aos veículos, resultando em prejuízos financeiros consideráveis para os proprietários”, destacou o vereador.

Ele ressalta que é importante falar que os bairros afastados do centro são especialmente afetados pela falta de infraestrutura nas vias. Os buracos também prejudicam a locomoção dos moradores, podendo bloquear vias, gerar desvios de trânsito e congestionamentos, aumentando o tempo de deslocamento.

Ele quer saber se existe um plano imediato para a realização de tapa-buracos em todas as vias necessitadas do município, a fim de solucionar o problema que afeta a segurança e a qualidade de vida da comunidade? Existe um plano de manutenção regular que visa prevenir e corrigir rapidamente futuros danos nas vias públicas da cidade?

Além das inspeções periódicas, o Executivo possui um plano de investimento em técnicas modernas de reparo que possam contribuir para a melhoria contínua das condições das ruas e avenidas? “Essas informações são de suma importância para que a população tenha conhecimento sobre as medidas adotadas pela administração municipal para solucionar os problemas nas vias e garantir uma melhor mobilidade urbana, bem como a segurança de todos os cidadãos”, disse Heitor

O vereador espera que as ações necessárias sejam tomadas para melhorar a infraestrutura das vias municipais e garantir o bem-estar da comunidade de Poços de Caldas.

