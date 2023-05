Bryan Robert é convocado para IV Treinamento de Campo da Base do Goalball Masculino

Poços de Caldas, MG – A Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) anunciou a convocação do paraatleta Bryan Robert Rosa Rodrigues para o IV Treinamento de Campo da Base do Goalball Masculino. O evento ocorrerá na cidade de São Paulo/SP, no período de 24 a 31 de maio de 2023.

Bryan expressou sua felicidade com a convocação e ressaltou a importância de aproveitar ao máximo essa oportunidade. Ele agradeceu seus companheiros, familiares e amigos, destacando o papel fundamental que desempenharam em sua trajetória. O atleta também expressou sua gratidão ao Clube CIDEP.

O paraatleta faz parte do Projeto Esportivo Municipal Superar Limites, realizado pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O projeto conta com o incentivo da empresa Donato Hospital de Olhos e é desenvolvido em parceria com o Núcleo Fomento ao Paradesporto, projeto esportivo estadual, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE). A Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas (AADV) também oferece apoio institucional.

Leonardo Souza, preparador físico da equipe Cidep, expressou sua alegria ao receber a convocação para as seleções de jovens. Ele enfatizou que o trabalho realizado pelo projeto Superar Limites é realizado com comprometimento, não apenas em relação à modalidade esportiva, mas também ao desenvolvimento do atleta como um todo. Souza ressaltou a importância da oportunidade de treinar com a Seleção Brasileira e afirmou que isso proporciona ao atleta a chance de desenvolver suas habilidades técnicas e sociais, além de abrir portas para futuras oportunidades no esporte. Ele agradeceu ao Hospital de Olhos Donato pelo incentivo e à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer pelo apoio.

Eraldo Sandy dos Santos, técnico da equipe Cidep ADV, também expressou seu orgulho pela convocação de Bryan. O atleta está envolvido na modalidade global desde os oito anos de idade e sempre demonstrou comprometimento e dedicação. Santos destacou a evolução do jogo do atleta, que teve uma participação promissora nas Paraolimpíadas Escolares do ano passado. Ele agradeceu ao técnico da seleção brasileira de base, Renê, por oferecer essa oportunidade ao jovem atleta, que representará Poços de Caldas com excelência na seleção. A convocação de Bryan para o IV Treinamento de Campo da Base do Goalball Masculino é um reconhecimento de seu talento e dedicação ao esporte, além de evidenciar o sucesso do projeto Superar Limites em proporcionar oportunidades e formar atletas de destaque. A CBDV e toda a equipe envolvida no desenvolvimento do paraatleta têm motivos para se orgulhar e acreditar em um futuro promissor para Bryan Robert Rosa Rodrigues.