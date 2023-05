OAB e IF Sul de Minas são campeões no xadrez da Olimpíada dos Trabalhadores

Poços de Caldas, MG – Na noite fria desta terça-feira foram definidos os campeões no xadrez das Olimpíadas dos Trabalhadores. No torneio masculino o título ficou com o IF Sul de Minas. Em segundo lugar ficou a OAB e em terceiro a Caldebse. No torneio feminino a OAB foi a campeão com o Grupo Curimbaba em segundo, Empresas DME em terceiro e Prefeitura em quarto.

Antem (22) aconteceram as finais da sinuca da Olimpíada dos Trabalhadores. No feminino, venceu Danone. A Prefeitura ficou em segundo lugar e a Prysmian Group, em terceiro.Já no masculino, o campeão foi o Corpo de Bombeiros, com a Lieu Du Vin em segundo e a Bourbon Coffees em terceiro lugar. Outra modalidade já concluída nos últimos dias foi a peteca, no sábado (20). A Prefeitura venceu a OAB no feminino. No masculino, a Caldense ganhou da Danone.

A Olimtra prossegue até o dia 30 deste mês. Hoje tem futebol society no Parque Municipal e judô no Clube Vilas Unidas.