Exposição retrata importância do incentivo à adoção de crianças e adolescentes

Poços de Caldas, MG – De iniciativa da vereadora Luzia Martins (PDT), a exposição “Adoção, um privilégio de amor incondicional” estará no saguão de entrada da Câmara de Poços até o final do mês de maio, em alusão à Semana de Incentivo à Adoção e Acolhimento de Crianças e Adolescentes. Curadoria, montagem e edição são da fotógrafa Michelle Veloso, com contribuição e apoio da assessora parlamentar Maísa Bordin e das profissionais de Assistência Social do Fórum Sandra Geralda de Souza e Alessandra do Prado Xavier.

A mostra reúne cartazes e vídeo com depoimentos de famílias que passaram pelo processo de adoção e, também, informações sobre o tema. O objetivo principal é destacar a importância do fomento às ações de conscientização sobre adoção e promoção à identificação de possíveis pretendentes. Vereadores, famílias que participam da exposição e representantes do Conselho Tutelar participaram da abertura, nesta semana.

A Lei Municipal n. 9.597 institui a Semana e Incentivo à Adoção e Acolhimento de Crianças e Adolescentes. A norma decorre de um projeto da vereadora Luzia, aprovado em 2021, e prevê a celebração da data na semana que abrange o dia 25 de maio, quando se comemora o Dia Nacional da Adoção. A ideia da legislação é realizar campanhas de adoção e acolhimento, com divulgação em redes sociais, páginas online do município e em locais públicos, além de desenvolver ações estratégicas a fim de viabilizar a aproximação dos pretendentes pela adoção à realidade das crianças.

De acordo com Luzia, as ações de conscientização são muito importantes. “Esse é um tema que sempre me interessou, que é o cuidado e a proteção à criança e o adolescente. Uma pauta sensível, que depende de vários aspectos, e o objetivo é despertar o interesse de outras pessoas pela adoção, trazer para esse contexto famílias que já adotaram, mostrando a realidade, o que é possível ser feito, como é possível ser feito. A equipe do Fórum nos proporcionou conhecimento técnico, garantiu que os caminhos só são possíveis quando há amor envolvido. A convivência familiar e a inserção em um contexto social são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Por isso, as diversas manifestações e discussões sobre o tema precisam acontecer”, afirmou.

Presente na abertura, Ricardo Vinícius Dantas, conselheiro tutelar Sul/Oeste, reforçou a necessidade de discussão da pauta. “Uma semana muito importante para quem luta pela garantia de direitos e proteção de crianças e adolescentes. É preciso conscientizar a população para a importância da adoção, uma vez que o Judiciário tem adoção legal, o ECA vem pra isso, estabelecer políticas públicas para que tudo seja de forma legal. Um evento muito relevante e destacamos o fato da Câmara abrir este espaço para tratar de algo tão fundamental”, disse.

Familiares que deram seus depoimentos para a exposição também estiveram presentes. Jaqueline Paes Lemes Bertozzi enfatizou que a adoção faz bem não só para quem adota, mas também para quem é adotado. “Um dia muito importante para toda a comunidade, adoção é maravilhoso, vamos divulgar para que mais crianças tenham um lar”, declarou.

A servidora da Câmara de Poços Rosilene Maria Oliveira é mãe adotiva de três filhos. Ela também apresentou seu relato durante a abertura da exposição. “Em 1989, as gêmeas foram a primeira maior emoção da minha vida. Depois, em 1994, veio o caçula, foi quando Deus me trouxe um príncipe. É difícil colocar em palavras esse sentimento e a emoção toma conta de mim toda vem que relembro a história”, contou.

As visitas podem ser feitas até 31 de maio, de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h.