Polícia Militar apreende veículo clonado após perseguição a foragido da justiça

Poços de Caldas, MG – No dia 23 de maio, por volta das 18h10min, os Policiais Militares estavam realizando patrulhamento na Rua Azaleias, em Poços de Caldas, quando avistaram R.O.C.L, conhecido como “Rosinha”, conduzindo um veículo Hyundai HB20 vermelho. Esse veículo era suspeito de estar envolvido em crimes ocorridos na região.

Diante da suspeita, os policiais deram ordem de parada, porém, ele empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em risco a vida de pedestres e outros condutores. Uma perseguição teve início, e o veículo adentrou uma estrada de terra, onde foi abandonado e o suspeito fugiu a pé em direção a uma mata próxima.

A Polícia Militar iniciou uma busca na área com o auxílio de uma aeronave, porém, o suspeito não foi localizado. Durante a vistoria no veículo deixado para trás, os policiais encontraram um celular, uma quantia em dinheiro no valor de R$2.150,00 e uma porção de cocaína. Além disso, constatou-se que a marcação do chassi do veículo não correspondia ao registrado legalmente, evidenciando que se tratava de um veículo clonado.

O automóvel foi apreendido e encaminhado ao pátio, enquanto os materiais apreendidos, incluindo o celular, a quantia em dinheiro e o pino de cocaína, foram levados à Delegacia de Plantão para as providências necessárias. O autor da ação, R.O.C.L, é um homem de 20 anos que segue foragido.

Materiais apreendidos: