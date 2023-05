Victor Bianco conquista 2ª colocação na 4ª Etapa da Copa F-Racers de Kart

Poços de Caldas, MG – O piloto poçoscaldense Victor Bianco obteve um excelente desempenho na 4ª Etapa da Copa F-Racers de kart, realizada no kartódromo Internacional San Marino, na cidade de Paulínia, estado de São Paulo, no último dia 20 de maio. Bianco, que está competindo na categoria sprinter, alcançou a 2ª colocação na etapa, consolidando sua trajetória promissora na competição.

A Copa F-Racers de kart é conhecida por proporcionar disputas emocionantes no kartódromo internacional San Marino. A competição utiliza karts próprios equipados com motores F4, que são locados e sorteados no dia da corrida, garantindo igualdade de equipamento entre os competidores. Nesta temporada, Victor Bianco enfrentou o desafio de competir na categoria sprinter, com pilotos de alto nível, o que exigiu dele um aprendizado rápido e adaptação aos novos motores e características da categoria.

No primeiro dia da etapa, na sexta-feira, Bianco realizou o reconhecimento do traçado e ajustes no equipamento, buscando aprimorar seu desempenho. A cada volta, o piloto registrou tempos cada vez menores, mas ainda sem ter uma noção clara de sua posição em relação aos demais competidores. Ao final dos treinos, conquistou a 12ª posição.

No sábado pela manhã, após o warm-up, Victor Bianco manteve a 12ª posição, resultado esperado devido à sua pouca experiência com a nova configuração de motor e o nível de aprendizado necessário. Com tudo pronto e pneus novos, chegou a hora da tomada de tempo para definir o grid de largada da primeira corrida. Bianco registrou o 19º tempo geral e o 5º em sua categoria, largando no meio do pelotão.

Durante a primeira corrida, o foco de Victor Bianco foi evitar toques e batidas, ao mesmo tempo em que buscava ganhar posições. O piloto conseguiu manter sua posição na categoria e, ao longo das voltas, manteve um ritmo constante, terminando em 13º lugar geral e 3º em sua categoria. Essa colocação definiu o grid de largada para a segunda corrida.

Com uma posição de largada melhor na segunda corrida, as chances de repetir o pódio da etapa anterior aumentaram. No entanto, um incidente ocorrido logo após a largada acabou prejudicando Bianco e o afastando da disputa pelas primeiras posições. Mesmo assim, com um ritmo constante, o piloto foi em busca dos competidores à sua frente, finalizando a segunda corrida na 3ª posição de sua categoria.

Ao término da etapa, Bianco expressou sua satisfação com o resultado alcançado e enfatizou a importância de continuar melhorando a cada dia. Ele reconhece que seu sucesso até o momento é fruto do esforço contínuo e das oportunidades proporcionadas pelo Projeto Poços de Caldas no Kart, realizado por meio da lei de incentivo ao esporte da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

O Hotel Vilage Inn se destaca como empresa incentivadora do projeto, fornecendo suporte e recursos para que Victor Bianco possa competir em alto nível. Além disso, o piloto conta com o patrocínio de empresas como Drogaria Americana, União Química S/A, Box Door comunicação visual e mídia exterior, Decortinas, Posto de Molas Tarzan, Posto do Toninho e Rio Branco descartáveis, que também desempenham um papel fundamental em seu percurso.

Com o pódio conquistado na 4ª Etapa da Copa F-Racers de Kart, Victor Bianco reafirma seu compromisso com a evolução constante e se consolida como um nome promissor no mundo do kartismo. Sua determinação e paixão pelo esporte são inspiradoras, e a comunidade de Poços de Caldas tem orgulho de ter um representante tão talentoso nas pistas de corrida.