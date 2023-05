Vereador Douglas Dofu conhece projetos desenvolvidos na ABACO

Poços de Caldas, MG – A Associação Beneficente de Apoio à Comunidade (ABACO), há mais de duas décadas, busca transformar vidas por meio de serviços prestados à população. Atualmente, após contribuir com a sociedade em diferentes áreas, encontrou seu propósito no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que visa à cura e emancipação social das famílias em situação de vulnerabilidade, e no Núcleo de Capacitação Comunitário, que entrega de forma gratuita a oportunidade destas famílias de alcançarem geração deT renda e emancipação financeira. Nesta semana, o presidente da Câmara, vereador Douglas Dofu (União Brasil), fez uma visita à entidade a fim de conhecer de perto os projetos e o trabalho desenvolvido pelos profissionais. Duas atividades chamaram a atenção do parlamentar: o Contraturno Social e o FortaleSer. O primeiro projeto tem como objetivo proporcionar às crianças e adolescentes oportunidade de participação em atividades extracurriculares, como esportes, artes, música, dança e teatro. O intuito é oferecer um ambiente seguro e estimulante, onde possam aprender, socializar, aquirir novas habilidades e interesses, recebendo apoios cultural e emocional. O FortaleSer é voltado à emancipação feminina, através da orientação física, nutricional e e psicológica às mulheres em situação de vulnerabilidade social. “Fiquei encantado com os projetos realizados pela ABACO. Em primeiro lugar, o Contraturno Social, que se chama contraturno porque, realmente, acontece fora do horário escolar, assim as crianças não ficam sozinhas em casa ou na rua e as atividades irão colaborar para seu crescimento. O FortaleSer cuida das mulheres, refletindo na constituição do núcleo familiar e no papel que elas desempenham na educação dos filhos. Ao mesmo tempo, sabemos dos inúmeros casos de violência doméstica, da dificuldade de colocação da mulher no mercado de trabalho. Então, fico extremamente feliz por ver um projeto olhar a mulher em sua integralidade”, disse o vereador.

O legislador aproveitou para parabenizar toda a diretoria, profissionais e comunidade envolvida no trabalho da ABACO. “Importante frisar a parceria com a Prefeitura, através da Promoção Social, para desenvolvimento de várias ações, envolvendo toda a população da região sul. Importante valorizar e reconhecer as políticas públicas na área social e, enquanto Legislativo, apoiamos e nos colocamos à disposição para contribuir, dentro das nossas competências”, concluiu Dofu.