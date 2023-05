Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro São José

Poços de Caldas, MG – Na madrugada desta terça-feira (30), por volta das 00h13, a Polícia Militar, por meio de suas equipes do Tático Móvel, efetuou a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro São José. O indivíduo, identificado tem 19 anos, tentou empreender fuga ao avistar a aproximação da viatura policial, mas foi prontamente perseguido e capturado pelos agentes.

Durante a tentativa de fuga, o suspeito descartou alguns materiais ilícitos, incluindo três buchas de maconha, sete “bolinhas” de haxixe e um aparelho celular. Os policiais conseguiram apreender os itens dispensados pelo indivíduo, que foram devidamente recolhidos como provas e serão encaminhados ao plantão policial para as devidas providências legais.

A ação rápida e eficiente dos policiais resultou na prisão do traficante, contribuindo para a repressão do comércio ilegal de entorpecentes na região. A Polícia Militar reitera seu compromisso com a segurança e o combate ao tráfico de drogas, visando à proteção da população e à preservação da ordem pública.

O suspeito foi conduzido pelas autoridades competentes e ficará à disposição da Justiça para responder pelos crimes de tráfico de drogas e outros delitos correlacionados. As investigações prosseguirão para identificar possíveis conexões do indivíduo com outras atividades ilícitas e desmantelar eventuais redes criminosas.