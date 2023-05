Eletrobras Furnas lança campanha para valorizar sua relação com Minas Gerais

Por Lilian Pinto

Rio de Janeiro, RJ – O Lago de Furnas, também conhecido como Mar de Minas, é fonte de vida, inspiração e prosperidade para os mineiros. Este é o mote da campanha “Onde a nossa energia se encontra”, criada pela agência Artplan para mostrar a relação intrínseca entre a Usina Hidrelétrica de Furnas, pertencente à Eletrobras Furnas, subsidiária da Eletrobras, com a população das cidades banhadas pelo lago e, consequentemente, com todo o Estado de Minas Gerais.

Para a campanha foram criados dois comerciais de 30 segundos, cada, tendo como pano de fundo cenário de exuberante beleza do Lago de Furnas. Os anúncios destacam a geração de muitos ‘watts’, termo para designar unidade de potência no setor elétrico, a partir do encontro perfeito entre as pessoas do estado, o Lago de Furnas e a empresa.

Produzidos com personagens reais, um pescador do município de Cabo Verde e uma guia de turismo de Capitólio, e sotaques típicos da região banhada pelo reservatório, os comerciais evidenciam a união das potências que fomentam o desenvolvimento econômico e social da região, possibilitando a geração de energia, o turismo, a piscicultura e outros usos econômicos do reservatório.

“A Usina de Furnas tem grande relevância para as operações e os negócios da Eletrobras Furnas. É com orgulho que lançamos essa campanha, em que manifestamos nosso reconhecimento às comunidades e ao estado de Minas Gerais por terem se tornado uma potência de energia e de desenvolvimento”, assinala Caio Pompeu, presidente da companhia.

Veiculada em 40 municípios do estado, entre eles Belo Horizonte, São José da Barra, Passos, Alfenas, Boa Esperança, Formiga e Três Pontas, a campanha estará no ar até o dia 15 de junho e conta com peças produzidas para rádio, TV, jornal, Instagram, outdoor e veículos online. No Spotfy, a empresa patrocina playists de meditação e relaxamento. Com o som de água, o anúncio comunica o conceito da campanha associado à mensagem de que ‘é pelo sistema Furnas que passa a energia que acende o desenvolvimento do país e movimenta o turismo de Minas Gerais’.

UHE Furnas

A barragem da UHE Furnas está localizada no curso médio do rio Grande, no trecho denominado “Corredeiras das Furnas”, entre os municípios de São José da Barra e São João Batista do Glória, em Minas Gerais.

O empreendimento totaliza 1.216 MW de capacidade instalada, o que projetou a obra como uma das maiores da América Latina à época de sua implantação. A hidrelétrica possibilitou que fosse evitado, em meados da década de 60, um grande colapso energético no país, com o racionamento e o corte no fornecimento de energia elétrica ao parque industrial brasileiro.

A potência prevista no início de sua construção correspondia a 1/3 do total instalado no Brasil. A Usina de Furnas, além de se constituir em um marco de instalação de grandes hidrelétricas no Brasil, possibilitou a regularização do rio Grande e a construção de mais oito usinas, aproveitando, integralmente, um potencial de mais de 6.000 MW instalados.