Jogos Escolares, etapa microrregional começam hoje em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais começa em Poços de Caldas hoje. Ao todo, serão 168 partidas entre as escolas da região. A abertura oficial será às 8h, no Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves.

Ao todo, 33 escolas competem nas modalidades de basquete, handebol, vôlei e xadrez nos naipes masculino e feminino, em dois módulos. No futsal feminino, os jogos acontecem somente no módulo I e, no futsal masculino, somente no módulo II.

A etapa microrregional inclui os municípios de Alterosa, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Conceição da Aparecida, Divisa Nova, Ibitiúra de Minas, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Santa Rita de Caldas e Serrania. Confira a tabela oficial dos jogos aqui.

Os campeões das modalidades coletivas e os quatro primeiros colocados do xadrez da etapa microrregional avançam para a etapa regional. O Jemg/2023 indica os representantes do Estado para os Jogos Escolares Brasileiros – JEB’s, os Jogos da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares.

Destinados a jovens de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do estado, o Jemg tem se tornado o maior evento esportivo-social do país. Os Jogos Escolares são uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais – Feemg. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.