Perseguição em Poços de Caldas: Tráfico de drogas, lesão corporal e direção perigosa terminam em prisão

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta quinta-feira (1), por volta das 16h30, na LMG 880, km 95, em Poços de Caldas, ocorreu uma ocorrência envolvendo tráfico ilícito de drogas, lesão corporal e direção perigosa. Durante a Operação Impacto, realizada pela Polícia Militar Rodoviária, uma motocicleta Sundown Future, de cor preta, foi ordenada a parar.

O condutor da motocicleta, identificado como F.H.O, de 26 anos, percebendo a abordagem, reduziu a velocidade por um momento, mas em seguida empreendeu fuga em direção ao centro da cidade, iniciando assim uma perseguição policial que envolveu diversas viaturas e contou com o apoio da aeronave Pégasus.

Durante a fuga, o autor cometeu diversas infrações de trânsito, colocando sua própria vida e a dos demais em perigo. Durante uma Operação de Cerco e Bloqueio, o autor, em alta velocidade, acabou atingindo levemente o Sargento Gerson e o Cabo Junio, da 6ª BRAVE, com a motocicleta. Em resposta, o Sargento efetuou três disparos com sua arma de fogo, visando os pneus da motocicleta, com o intuito de se defender e interromper a ação do autor.

No entanto, os disparos não conseguiram atingir nem a motocicleta nem o autor, que continuou sua fuga. Posteriormente, o indivíduo foi abordado na Rua Ernesto Romão, onde foram encontrados em sua posse três cigarros artesanais de maconha, duas buchas da mesma substância, R$ 13 em dinheiro e um celular. A motocicleta utilizada no crime também foi apreendida.

Já havia informações prévias sobre o envolvimento do autor com o tráfico de drogas, inclusive no local de trabalho. Nesta ocasião, outro indivíduo, que trabalhava na mesma empresa que o autor, foi flagrado com drogas pela equipe comandada pelo Sargento Del Aguila. As drogas apreendidas possuíam características semelhantes às encontradas com o autor/condutor.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante delito, e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Plantão de Poços de Caldas. A Perícia da Polícia Civil compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe.

Equipes envolvidas na ocorrência: