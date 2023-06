Resultados da Olimpíada dos Trabalhadores que agitaram todo o mês de maio

Poços de Caldas, MG – A 43ª Olimpíada dos Trabalhadores agitou todo o mês de maio com jogos espalhados por toda a cidade. Os resultados dos últimos jogos saíram ainda na terça-feira, com as finais da modalidade Handebol Masculino e Feminino. As partidas foram realizadas no Poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves.Na classificação feminina a Prefeitura levou a melhor de 14 x 3 contra a Prysmian Group. No masculino a Caldense venceu de 34 x 24 a Danone.

Aconteceu ainda no último sábado (28), a grande decisão da modalidade Futebol Masculino no Estádio Municipal Ronaldão. A Danone se consagrou campeã por 3 x 1 contra a Frigonossa.

Este ano, 39 empresas participaram dos jogos. Totalizando 46 modalidades esportivas entre masculino e feminino e com a participação de mais de 4 mil atletas.

As modalidades incluiram natação, vôlei, handebol, futsal, sinuca, ciclismo, judô, truco, bocha, vôlei de areia e basquete.

A cerimônia de premiação da 43ª Olimpíada dos Trabalhadores será nesta segunda-feira (05), às 19:00, na Casa Sales, na Avenida João Pinheiro – 57000, Bortolan. Serão premiados os vencedores por grupo e modalidade.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO

GERAL POR EMPRESAS

MASCULINO:

1º LUGAR: IF SUL DE MINAS

2º LUGAR: CORPO DE BOMBEIROS

3º LUGAR: ALPHA CONSTRUÇÕES

4º LUGAR: BIO HEATH ACADEMIA

5º LUGAR: POÇOS TEC

6º LUGAR: I.N.B.

FEMININO:

1º LUGAR PREFEITURA

2º LUGAR: DANONE SN

3º LUGAR: BIO HEALTH ACADEMIA

4º LUGAR: A.A. CALDENSE

5º LUGAR: CORPO DE BOMBEIROS

6º LUGAR: GRUPO PRADOLUX