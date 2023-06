Paulista solicita audiência pública para debater a segurança nas escolas

Poços de Caldas, MG – Vereador Wellington Guimarães, Paulista (União Brasil), solicitou uma audiência pública para discutir a segurança nas escolas. A preocupação central é garantir que todos os envolvidos no processo, tanto alunos quanto servidores, estejam protegidos. Além disso, a proposta busca assegurar a segurança das famílias, que têm seus filhos frequentando essas instituições.

A aprovação unânime da proposta pelos demais vereadores demonstra o reconhecimento da importância do tema. Agora, o próximo passo será iniciar as discussões com entidades relevantes, como o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e o Conselho Escolar.

O objetivo é criar possibilidades de melhorias e buscar uma condição mais segura para todos os envolvidos. A participação dessas entidades é fundamental para a elaboração de estratégias efetivas que visem garantir a segurança nas escolas, bem como a integridade física e emocional de alunos, servidores e, consequentemente, das famílias.

Durante as discussões, serão abordados diversos aspectos relacionados à segurança, como a implementação de medidas preventivas, o fortalecimento da presença policial nas proximidades das escolas, a capacitação de profissionais da educação para lidar com situações de risco, entre outros temas relevantes.

A expectativa do Vereador Wellington Guimarães é que, por meio desses diálogos e da cooperação entre os diferentes setores envolvidos, seja possível criar um ambiente escolar mais seguro e propício ao desenvolvimento integral dos estudantes. A busca por soluções conjuntas e a participação de todos os atores são fundamentais para alcançar esse objetivo.

A audiência pública proposta pelo vereador representa um importante passo para a discussão e ação sobre a segurança.

Hemodiálise

Paulista também apresentou um Requerimento solicitando informações da Prefeitura sobre a rotina de atendimentos no setor de hemodiálise do município. Um dos questionamentos foi sobre a existência ou não de fila de espera para realização do procedimento.

A hemodiálise é indicada para pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica graves. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a prevalência da doença no mundo é

de 7,2% para indivíduos acima 30 anos e de 28% a 46% em pessoas acima de 64 anos. Em Poços de Caldas, muitas pessoas fazem o tratamento, segundo relatos recebidos pelo vereador Paulista. “Infelizmente, a insuficiência renal é uma doença silenciosa, que apresenta muitos riscos ao paciente, dependendo do estágio. Nos casos em que os remédios não são suficientes e a doença progride, pode ser necessário iniciar a hemodiálise”, comentou o parlamentar.

Segundo o legislador, diante da importância do setor de hemodiálise paro o município e da necessidade de melhorias constantes, o Requerimento foi apresentado no Legislativo. “É uma questão de saúde pública e sabemos das dificuldades enfrentadas por aqueles que precisam passar pelo procedimento, alguns até mais de uma vez por semana. A intenção do pedido de informações é saber quantas pessoas são atendidas por dia, como vem sendo feito esse atendimento e se existem muitas pessoas aguardando por vaga. O que queremos é auxiliar na sugestão de ações que possam melhorar ainda mais o que já é oferecido”, ressaltou.

O Requerimento (n. 948/2023) está disponível para consulta no Portal da Câmara, em Proposições.