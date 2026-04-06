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Castramóvel realiza castração e vacinação gratuita de cães e gatos em Poços de Caldas

Data da Publicação:

06/04/2026

Poços de Caldas, MG – Uma ação itinerante de castração e vacinação de cães e gatos vai acontecer em Poços de Caldas nos dias 10 e 11 de abril, das 9h às 16h. Um castramóvel estará atendendo na área central da cidade.
A organização alerta que os dois serviços não podem ser acontecer no mesmo animal em um curto intervalo. Quem for castrar não poderá vacinar no mesmo dia, e quem for vacinar não poderá castrar. É obrigatório respeitar um intervalo de 15 a 20 dias entre os procedimentos.

Cadastro para castração
O serviço de castração exige cadastro prévio obrigatório. Para participar, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (35) 99962-2514 e receberão orientações sobre como realizar o cadastro.
As vagas são limitadas e a informação de todos os procedimentos acontece após o preenchimento dos dados.

Vacinação
A vacinação não exige cadastro antecipado e acontecerá por ordem de chegada. Serão aplicadas as vacinas V10 (para cães) e V3 (para gatos), com doses disponíveis enquanto durarem os estoques.

Serviço
Castramóvel e vacinação – Poços de Caldas
Dias 10 e 11 de abril, das 9h às 16h
Parque José Affonso Junqueira, área central

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