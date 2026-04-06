Castramóvel realiza castração e vacinação gratuita de cães e gatos em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Uma ação itinerante de castração e vacinação de cães e gatos vai acontecer em Poços de Caldas nos dias 10 e 11 de abril, das 9h às 16h. Um castramóvel estará atendendo na área central da cidade.

A organização alerta que os dois serviços não podem ser acontecer no mesmo animal em um curto intervalo. Quem for castrar não poderá vacinar no mesmo dia, e quem for vacinar não poderá castrar. É obrigatório respeitar um intervalo de 15 a 20 dias entre os procedimentos.

Cadastro para castração

O serviço de castração exige cadastro prévio obrigatório. Para participar, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (35) 99962-2514 e receberão orientações sobre como realizar o cadastro.

As vagas são limitadas e a informação de todos os procedimentos acontece após o preenchimento dos dados.

Vacinação

A vacinação não exige cadastro antecipado e acontecerá por ordem de chegada. Serão aplicadas as vacinas V10 (para cães) e V3 (para gatos), com doses disponíveis enquanto durarem os estoques.

Serviço

Castramóvel e vacinação – Poços de Caldas

Dias 10 e 11 de abril, das 9h às 16h

Parque José Affonso Junqueira, área central