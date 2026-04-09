Andradas e Monte Belo estão entre os vencedores do XIII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

Minas Gerais – Andradas e Monte Belo estão entre os oito municípios mineiros vencedores do XIII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), anunciado na noite desta terça-feira, 7 de abril, em Belo Horizonte. As duas cidades se destacam como exemplos de como a gestão pública pode impulsionar o desenvolvimento econômico a partir do fortalecimento dos pequenos negócios. Ao lado delas, também foram reconhecidos Congonhas, Couto de Magalhães de Minas, Divinópolis, Ipatinga, Pirapora e Senador Modestino Gonçalves.

A premiação, realizada durante a abertura do Delta Forum’26 para mais de 650 convidados na sede do Sebrae Minas, valoriza e dissemina boas práticas de estímulo ao empreendedorismo e aos pequenos negócios. As iniciativas vencedoras se destacaram por apresentar soluções práticas em áreas estratégicas, como desburocratização, inclusão produtiva, educação empreendedora e valorização das vocações locais — fatores considerados essenciais para dinamizar a economia nos territórios.

“O protagonismo dos municípios é decisivo para o crescimento econômico. Os projetos reconhecidos no PSPE reforçam que, quando as cidades criam um ambiente favorável para os pequenos negócios, elas geram emprego, renda e transformam a realidade local”, afirma o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, fez uma reflexão sobre a palavra empreendedorismo. “Empreender vem de puxar para si, assumir a responsabilidade. Empreender não é somente montar uma empresa, é olhar para um problema e resolvê-lo. E não tem ninguém que faça mais isso do que prefeitos e prefeitas. Por isso, a minha alegria de conhecer hoje algumas prefeituras que chamaram para si a responsabilidade de fazer a diferença na vida das pessoas. E é uma grande honra que o governo do estado seja parceiro dos municípios mineiros e do Sebrae para que esse desenvolvimento aconteça”.

Ao todo, mais de 360 projetos, de 248 municípios mineiros, participaram desta edição, consolidando o prêmio como uma das principais iniciativas de reconhecimento à gestão pública voltada ao fortalecimento dos pequenos negócios. Na etapa final, 27 iniciativas, de 23 municípios, chegaram à fase decisiva, evidenciando a diversidade de soluções desenvolvidas em diferentes regiões do estado.

Os projetos foram avaliados em nove categorias: Compras Governamentais; Empreendedorismo na Escola; Empreendedorismo Rural; Gestão Inovadora; Inclusão Socioprodutiva; Sala do Empreendedor; Simplificação; Sustentabilidade e Meio Ambiente; e Turismo & Identidade Territorial.

Entre os destaques sul-mineiros, Andradas venceu na categoria Empreendedorismo Rural com o projeto “Agenda da Cafeicultura de Andradas”. A iniciativa estruturou uma estratégia integrada e permanente de fortalecimento da cafeicultura, com governança consolidada, qualificação da produção e ampliação do acesso a mercados. Ao articular desenvolvimento produtivo, identidade territorial e turismo, promoveu geração de renda, inovação no campo e desenvolvimento econômico sustentável para o município. Já Monte Belo foi reconhecida na categoria Inclusão Socioprodutiva com o projeto “Organização setorial”. A iniciativa criou um modelo de desenvolvimento territorial baseado na cooperação e no fortalecimento do associativismo, integrando setores produtivos estratégicos do município. Ao articular poder público, associações e parceiros institucionais, promoveu geração de emprego e renda, valorização das vocações locais e desenvolvimento econômico de longo prazo.

Em suas 13 edições, o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora já reconheceu mais de 80 iniciativas de 55 municípios de Minas Gerais, inspirando outras cidades a avançarem em suas estratégias de promoção do desenvolvimento econômico.

Sobre o PSPE

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) visa conhecer, reconhecer, valorizar e disseminar as boas práticas das gestões públicas municipais de estímulo ao empreendedorismo e aos pequenos negócios. São avaliadas as iniciativas que transformam o ambiente de negócios nos diferentes territórios do Brasil, trazendo mais facilidade e incentivo aos empreendedores.

A etapa mineira da 13ª edição contou com mais de 360 projetos inscritos, de 248 municípios do estado. Na fase final, disputaram 27 iniciativas, de 23 cidades. Em relação à última edição, o PSPE teve aumento de 14,6% nas inscrições de ações, sendo 61% de recorrência de participações, e cerca de 39% de novos municípios.

Municípios vencedores

Compras Governamentais

1º lugar: Couto Magalhães de Minas

2º lugar: Coromandel

3º lugar: São Gonçalo do Pará

Empreendedorismo na Escola

1º lugar: Ipatinga

2º lugar: Patos de Minas

3º lugar: Bom Despacho

Empreendedorismo Rural

1º lugar: Andradas

2º lugar: São Gonçalo do Rio abaixo

3º lugar: Leopoldina

Gestão Inovadora

1º lugar: Divinópolis

2º lugar: Congonhas

3º lugar: Uberlândia

Inclusão Socioprodutiva

1º lugar: Monte Belo

2º lugar: Lagoa Santa

3º lugar: Belo Horizonte

Sala do Empreendedor

1º lugar: Pirapora

2º lugar: Jequitinhonha

3º lugar: Monte Carmelo

Simplificação

1º lugar: Divinópolis

2º lugar: Pirapora

3º lugar: Betim

Sustentabilidade e Meio Ambiente

1º lugar: Senador Modestino Gonçalves

2º lugar: Guaxupé

3º lugar: Alvarenga

Turismo & Identidade Territorial

1º lugar: Congonhas

2º lugar: Belo Horizonte

3º lugar: Paracatu