Polícia Militar prende foragido da Justiça durante operação na zona sul de Poços de Caldas

Poços de Caldas (MG) – A Polícia Militar prendeu um homem foragido da Justiça durante uma operação realizada na zona sul de Poços de Caldas, na última segunda-feira (7).

A ação foi conduzida por equipes da 129ª Companhia Tático Móvel do 29º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do Grupo de Policiamento com Cães (GP Cães) e do Comando de Policiamento da Unidade (CPU). Durante a operação, os militares visualizaram um veículo pertencente a um indivíduo com mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal da Infância e Juventude.

Diante da informação, os policiais realizaram a abordagem do veículo na Avenida Ubiratan Ferreira. O suspeito foi localizado e cientificado sobre o mandado judicial existente contra ele.

O homem, identificado pelas iniciais D.R.S., foi preso e encaminhado para as providências legais cabíveis.

Participaram da ocorrência os sargentos Martins, Tardioli e Éderson, além do cabo Lucas Santos, integrantes do GP Cães, com coordenação do tenente Miguel e do sargento Figueiredo.