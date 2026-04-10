00:03 - Sexta-Feira, 10 de Abril de 2026

-

00:03 - Sexta-Feira, 10 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
Foto: CMPC/Divulgação

Câmara aprova projeto de Tiago Mafra que fomenta a Economia Solidária no município

Data da Publicação:

10/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Câmara de Poços aprovou o Projeto de Lei n. 117/2025, que institui diretrizes para a Política Municipal de Fomento à Economia Solidária. A proposta, de autoria do vereador Tiago Mafra (PT), passou em Plenário na última terça-feira (07) e segue agora para sanção do Executivo.
Mafra ressalta que a proposição visa reconhecer a Economia Solidária como uma alternativa viável de geração de trabalho e renda para populações em situação de vulnerabilidade social. “É uma vitória modesta, mas significativa. Ela reconhece que a geração de trabalho e renda não precisa passar pela exploração do trabalho nem pelo lucro de poucos. Cooperativas, associações e formas de autogestão ganham um respaldo legal, ainda que sem garantia de recursos, para disputar espaço contra a lógica predatória do capital”, pontua.
São objetivos do projeto: estimular formas de organização econômica baseadas nos princípios da cooperação, autogestão e comércio justo; promover a geração de trabalho e renda por meio de empreendimentos econômicos solidários; incentivar o desenvolvimento sustentável e a justiça social.
A matéria estabelece, ainda, que o Executivo poderá adotar instrumentos de fomento à economia solidária, entre eles capacitação técnica e gerencial, apoio à comercialização e acesso a mercados, além de estímulos às compras públicas de produtos da economia solidária.
Mafra reforça que a ideia é promover o desenvolvimento econômico local solidário sem ferir as competências constitucionais nem as normas de responsabilidade fiscal. “A aprovação desse projeto representa um importante marco para o fortalecimento de iniciativas econômicas que privilegiam o ser humano em detrimento do lucro”, complementa.
A matéria passou por duas votações e entrará em vigor na data da publicação no Diário Oficial do Município. O documento está disponível para consulta no site da Câmara: www.pocosdecaldas.mg.leg.br.

 

Leia Também

_almg_09_04_26

Minas ainda não alcançou meta da educação infantil definida no plano estadual

09/04/2026

Belo Horizonte, MG – A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) deu início, na manhã desta quinta-feira (9/4/26), a uma série de audiências

foto-audiencia-debate-09-04=2026

Audiência debate políticas públicas para pessoas com fibromialgia e doenças raras

09/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Câmara de Poços realizou uma audiência pública para discutir ações voltadas às pessoas com fibromialgia e doenças raras, na última semana. A iniciativa foi

Foto: Divulgação

Vereador Paulista cobra mais segurança no Parque Municipal

08/04/2026

Poços de Caldas, MG – Nesta semana, a Câmara de Poços aprovou o Requerimento n. 1261/2026, que trata da instalação de câmeras de monitoramento no Parque Municipal Antônio Molinari. A

foto-camara-campanha-08-04-2026

Câmara realiza entrega de absorventes arrecadados durante campanha no Mês da Mulher

08/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Câmara Municipal de Poços de Caldas realizou a entrega dos 1.662 absorventes arrecadados durante a campanha promovida pela Escola do Legislativo ao longo do

foto-vereadora-polemica-08-04-2026

Vereadora Pastora Mel acusa vereador Kleber de misoginia; parlamentar rebate, mas pede desculpas

07/04/2026

Poços de Caldas, MG – Durante sessão ordinária desta terça-feira da Câmara Municipal a vereadora Pastora Mel acusou o vereador Kleber Silva de ter adotado comportamento misógino durante um desentendimento

Foto: Divulgação

Requerimento de Cagnani busca estudos hidrológicos e de prevenção de enchentes

02/04/2026

Poços de Caldas, MG – O vereador Álvaro Cagnani (PSDB) apresentou, na Câmara Municipal de Poços de Caldas, o Requerimento nº 630/2026, por meio do qual solicita ao Poder Executivo

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco