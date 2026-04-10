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Câmara vai discutir políticas públicas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Data da Publicação:

10/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Câmara Municipal de Poços de Caldas realiza, na próxima quarta-feira (15), às 17h, no Plenário da Casa, a audiência “Políticas Públicas de fortalecimento e direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA”. A iniciativa é do vereador Tiago Braz (REDE), por meio do Requerimento nº 369/2026.
A proposta busca promover um espaço institucional de escuta, diálogo e construção coletiva a partir das demandas de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de suas famílias. O objetivo é contribuir para o fortalecimento de políticas públicas voltadas à inclusão, ao acesso a serviços e à garantia de direitos no município.
A audiência foi proposta a partir de diálogos com representantes da sociedade civil, familiares e profissionais da área, que apontaram a importância de um espaço permanente de discussão no âmbito do Poder Legislativo. A realização do encontro no mês de abril também reforça o contexto do Abril Azul, período dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista.
Autor da proposta, o vereador Tiago Braz destacou a importância da iniciativa. “Propus a realização desta audiência pública porque acredito que é fundamental ampliar o debate sobre as políticas voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Sabemos que muitas famílias enfrentam desafios diários relacionados ao acesso a atendimento especializado, inclusão escolar, acompanhamento terapêutico e garantia de direitos. Por isso, criar um espaço institucional para esse diálogo é extremamente importante”, afirmou.
Segundo ele, a audiência pretende reunir diferentes setores da sociedade para contribuir com o debate. “A audiência pública tem justamente o objetivo de reunir representantes de instituições, profissionais da área, familiares e a comunidade para que possamos ouvir diferentes perspectivas e compreender melhor as demandas existentes. Quando abrimos esse espaço dentro do Poder Legislativo, estamos contribuindo para dar visibilidade a essas questões e para que elas avancem de forma mais estruturada dentro das políticas públicas”, disse.
O vereador também ressaltou o caráter propositivo do encontro. “Mais do que um debate, esperamos que esse momento seja também uma oportunidAade de construção coletiva. A partir das contribuições apresentadas, poderemos fortalecer iniciativas, aprimorar políticas já existeAntes e buscar novos caminhos para garantir mais inclusão, respeito e qualidade de vida às pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias”.
O encontro terá transmissão ao vivo pelo Portal da Câmara, Facebook e YouTube, garantindo o acesso da população às discussões. Interessados em usar a Tribuna Popular devem se inscrever pelo e-mail comunicacao@pocosdecaldas.mg.leg.br, até às 18h do dia 13 de abril.
Durante os trabalhos, o público poderá enviar perguntas ou sugestões por meio do WhatsApp (35) 3729-3800. Após o encerramento, o vídeo ficará disponível no site institucional, permitindo que a comunidade acompanhe integralmente os debates desenvolvidos no Plenário.

 

 

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