Dofu volta a cobrar elaboração de um diagnóstico urbanístico e socioeconômico do município

Poços de Caldas, MG – A Câmara de Poços aprovou, nesta semana, um Requerimento do vereador Douglas Dofu (UNIÃO) que solicita à Prefeitura um estudo detalhado do município. A proposta, que vem sendo defendida pelo parlamentar desde a última Legislatura, exige um diagnóstico completo sobre as áreas urbanística, socioeconômica e ambiental, visando mapear demandas e estabelecer metas concretas para o desenvolvimento da cidade.

A proposição complementa outras já aprovadas nos últimos tempos. Segundo o vereador, os dois primeiros anos de uma nova administração representa um momento estratégico para avaliar a real situação do município e definir diretrizes que nortearão a gestão para o futuro. “Tenho batido sempre nesse tecla, que um planejamento eficiente deve se basear em um diagnóstico amplo e detalhado da cidade, considerando diferentes áreas como finanças públicas, infraestrutura, mobilidade urbana, saúde, educação, segurança, meio ambiente e desenvolvimento econômico”, pontua.

Em resposta a um Requerimento do início de 2026, o Executivo informou que “o processo destinado à elaboração do diagnóstico encontra-se em fase preparatória, tendo sido devolvido para complementação de documentos técnicos exigidos pela legislação vigente, especialmente no que se refere à apresentação de orçamento detalhado, planilhas de custos e memória de cálculo”.

A administração esclareceu, ainda, que tais adequações foram realizadas com a juntada dos documentos necessários, incluindo Documento de Formalização de Demanda (DFD), Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referência, planilhas de custos e Mapa de Riscos, estando o procedimento atualmente em fase de assinaturas para posterior continuidade da etapa licitatória.

Dofu alega que, diante dessas respostas, observa-se que o procedimento administrativo avançou internamente,. No entanto, o diagnóstico propriamente dito não teve início, permanecendo o município sem esse importante instrumento para subsidiar políticas públicas, definição de prioridades e organização administrativa.

Dessa forma, ele volta a questionar a Prefeitura, agora buscando esclarecimentos sobre qual o estágio atual da licitação e se existe cronograma atualizado contendo contendo as etapas até a efetiva contratação da empresa responsável pelo diagnóstico. “Considerando a relevância do tema e a necessidade de acompanhamento mais detalhado das ações do Executivo, estamos novamente cobrando providências. A realização desse diagnóstico possibilita que a gestão municipal utilize os recursos de forma otimizada, garantindo que investimentos e políticas públicas sejam direcionados com base em dados concretos”, diz o vereador.

Dofu reforça que todo esse processo permitirá que a administração planeje ações de curto, médio e longo prazo de maneira estratégica, articulando esforços de diferentes Secretarias e promovendo uma gestão eficiente e transparente. O parlamentar cita, também outro aspecto fundamental, que é a participação da sociedade. “Um diagnóstico bem conduzido deve incluir mecanismos de escuta da população, permitindo que os cidadãos contribuam com informações sobre os principais desafios enfrentados em suas comunidades. A transparência na condução desse levantamento também é essencial, pois fortalece a confiança da população na administração pública e permite que os munícipes acompanhem e compreendam as prioridades estabelecidas”, declara.

Todas as proposições que tratam desse tema (Requerimentos 227/2025, 350/2026 e 1270/2026) estão disponíveis para consulta no site da Câmara: www.pocosdecaldas.mg.leg.br.