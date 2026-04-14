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Polícia Militar recupera van furtada de empresa durante diligências em Caldas

Data da Publicação:

14/04/2026

Caldas (MG) – A Polícia Militar recuperou, na manhã de sábado (11), uma van furtada após invasão a um estabelecimento comercial no bairro Recanto da Serra, em Caldas. A ação foi realizada por equipes da 163ª Companhia do 29º Batalhão da Polícia Militar, vinculada à 18ª Região da Polícia Militar (RPM), com apoio da Polícia Militar de Andradas.
De acordo com a PM, por volta das 11h30, a equipe de radiopatrulha, composta pelo 3º sargento Danilo e pelo soldado Costa, foi acionada pelo proprietário da empresa Doces Fazenda do Engenho, localizada na Alameda Dário José Franco, nº 161. O empresário relatou que a sede do estabelecimento havia sido invadida e que criminosos haviam furtado um cofre antigo, contendo mercadorias e cerca de R$ 400, além de uma van Ford Transit 350 FL, placa GHP-1G44, pertencente à empresa.
Durante as diligências, os militares levantaram informações sobre o rastreador do veículo, que havia sido desligado pelos suspeitos ainda durante a madrugada. A última posição registrada indicava que o veículo estaria na cidade de Andradas.
Diante das informações, a equipe entrou em contato com a Sala de Operações da Polícia Militar de Andradas, repassando os dados técnicos. Com base nas informações, os militares localizaram a van na Rua dos Martins, naquele município.
Após a recuperação, o veículo foi restituído ao proprietário, após dispensa da perícia pelo delegado de plantão.

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