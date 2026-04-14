PRF realiza ação de saúde com motoristas durante o JoinPRF 2026

Poços de Caldas. MG – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, nesta segunda-feira (13), uma ação voltada à saúde e ao bem-estar de motoristas profissionais durante os Jogos de Integração Nacional da PRF – JoinPRF 2026. A atividade ocorreu na Unidade Operacional da PRF em Poços de Caldas.

A iniciativa contou com a parceria da concessionária EPR Sul de Minas, da Unimed Poços de Caldas e do Instituto Donato, oferecendo diversos serviços de avaliação de saúde aos participantes. Entre os atendimentos realizados estiveram levantamentos de dados antropométricos, aferição de pressão arterial, exames de glicemia e avaliações oftalmológicas completas.

Os exames oftalmológicos incluíram testes de acuidade visual, medição da pressão ocular, verificação de grau e análise de fundo de olho. Após os atendimentos, todos os participantes passaram por avaliação médica.

Durante a ação, dois condutores precisaram receber medicação imediata após apresentarem níveis de pressão arterial acima dos parâmetros recomendados. Ao todo, 30 motoristas profissionais e ajudantes participaram da atividade.

Segundo a PRF, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com a promoção da saúde e da segurança nas rodovias, especialmente entre profissionais que desempenham papel essencial no transporte de cargas e passageiros. A ação integra a programação do JoinPRF 2026, evento que busca fortalecer a integração institucional e valorizar a vida.