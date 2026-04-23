O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas –

Hoje, 23 de abril, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado sem previsão de chuvas. A manhã começou com 14ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 25ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno

de 68%.

Minas Gerais:

A quinta-feira (23/4) em Minas Gerais deve ser de tempo estável, sem chuvas, em Minas Gerais. A previsão é de céu parcialmente nublado nos vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e na Zona da Mata, enquanto o dia deve ter céu claro a parcialmente nublado nas demais regiões do estado.

A temperatura mínima prevista para Minas ao longo do dia é 8° C e a máxima de 33° C.