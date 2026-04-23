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Feira Orgânica muda para Praça das Rosas

Data da Publicação:

23/04/2026

Poços de Caldas, MG – A partir do próximo sábado (25), a Feira Orgânica de Poços de Caldas passa a funcionar na Praça das Rosas, no centro da cidade. O horário continua o mesmo, das 6h às 13h. Anteriormente, a feira estava localizada na Praça da Vila Cruz, na zona oeste.
O coordenador de fomento agropecuário da Secretaria de Desenvolvimento, Nilton César, explica que o objetivo é levar a feira orgânica para uma área de maior circulação de pessoas, ampliando o público usual.
“Pensando em facilitar o acesso e tornar a experiência ainda melhor para todos, a Feira de Orgânicos de Poços de Caldas passará a acontecer na Praça das Rosas, bem no centro da cidade. A mudança busca aproximar ainda mais a feira da população, incentivando o consumo de alimentos saudáveis, frescos e produzidos por nossos agricultores orgânicos locais”, diz.
A Feira Orgânica de Poços de Caldas foi criada em agosto de 2025, oferecendo produtos certificados livres de agrotóxicos. É possível encontrar verduras, legumes, frutas, ovos, cogumelos, grãos, itens artesanais e diversas opções da culinária local. Na Praça das Rosas, haverá cerca de 15 expositores.
Por que consumir
alimentos orgânicos
O consumo de alimentos orgânicos tem ganhado cada vez mais adeptos, e isso se deve aos diversos benefícios que eles podem trazer para a saúde, o meio ambiente e até mesmo para a economia local.

Livres de agrotóxicos
Alimentos orgânicos são cultivados sem o uso de pesticidas sintéticos, herbicidas ou fertilizantes químicos. Isso significa que os consumidores estão expostos a menores níveis de resíduos químicos presentes nos alimentos, o que pode diminuir o risco de doenças associadas ao consumo de produtos químicos em excesso, como problemas hormonais e câncer.

Sem organismos
geneticamente
modificados (OGMs)
Alimentos orgânicos não contêm organismos geneticamente modificados. Isso pode ser importante para pessoas que preferem evitar OGMs por questões de saúde ou preocupações ambientais, já que a modificação genética pode ter efeitos imprevisíveis a longo prazo.

Estimula a
economia local
Ao optar por alimentos orgânicos, muitas vezes você está apoiando pequenos agricultores locais, que são os principais produtores de alimentos orgânicos. Isso ajuda a fortalecer a economia local e a promover a agricultura sustentável.

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